MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
GeriGündem Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feribot seferi yapılamayan Gökçeada'daki hastaların yardımına Deniz Kuvvetleri helikopteri yetişti
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaş, hastaneye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kar ve fırtına nedeniyle 3 gündür feribot seferlerinin yapılamadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 3 vatandaşın, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Gökçeada’da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri'mize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle