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Feribot faciası

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Surabaya#Gemi
Feribot faciası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 07:00

Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan feribot, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 108 kişi kurtarıldı. Kayıp 129 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Endonezya’nın Surabaya kentinden Banjarmasin’e giden ‘Virgo Transport 8’, Cava Denizi’nde kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Gemide 213 yolcu ve 30 mürettebat olmak üzere 243 kişi bulunuyordu. 89 araç da taşıyan 119 metre uzunluğundaki feribotla iletişim, 13 Eylül sabahı saat 02.00 sıralarında kesildi.

3 METRELİK DEV DALGALAR

Kazadan önce kaptanın, kötü hava nedeniyle geminin yana yattığını bildirdiği öğrenildi. Reuters’ın aktardığı son bilgilere göre bölgede dalga yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı. İlk belirlemelere göre kazada şiddetli rüzgâr ve dalgalı deniz etkili olurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Alabora olan feribot tamamen batmazken, ters dönen gövdesinin bir bölümü su üzerinde kaldı. Bu nedenle bazı kayıp yolcuların geminin içinde oluşan hava ceplerinde hayatta kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

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622 KİŞİ SEFERBER OLDU

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Kuruluşu Başkanı Mohammed Syafii, şiddetli rüzgâr ve dalgalı denizin çalışmaları güçleştirdiğini açıkladı. Syafii, kayıpları bulmak için 622 personel, 17 gemi, 5 helikopter ve uçakların görevlendirildiğini bildirdi. Operasyona Endonezya Donanması’ndan dalgıçlar ve insansız su altı araçları da katılıyor. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 108 kişi kurtarıldı, 129 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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YOLCU GEMİSİ BATTI

Geçen ay Girne-Mersin seferini yapan yolcu gemisinin KKTC açıklarında batması sonucu 8 kişi öldü. Kayıp 20 kişiden 6’sının naaşına ulaşıldı.

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#Endonezya#Surabaya#Gemi

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