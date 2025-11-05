×
Ferhat Dağı'nı 15 metre boyunca kazdılar: Polisler suçüstü yaptı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 17:01

Amasya’da kaçak kazı ihbarı üzerine polis ekipleri Ferhat Dağı’na operasyon düzenledi. Dağın içine doğru 15 metre kazı yapıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkisinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi. Kazılanın alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

