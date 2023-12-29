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Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri 'köle' olarak niteliyor

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#Istanbul#Fergio House#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 13:47

İstanbul'da 'Fergio House' ismini verdikleri villada yakın tarihte büyük bir parti vererek buradan da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı. Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

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Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

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MASKE TAKIP SESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G. yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı.

Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri köle olarak niteliyor

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YANINDAKİLERİ 'KÖLE' OLARAK NİTELİYOR

Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

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Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.

Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri köle olarak niteliyor

Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri köle olarak niteliyor

Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri köle olarak niteliyor

 

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#Istanbul#Fergio House#Operasyon

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