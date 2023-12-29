Fergio House operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Kurucusu maske takıp sesini değiştiriyor, yanındakileri 'köle' olarak niteliyor

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Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik dün 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

MASKE TAKIP SESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaptığı bir çok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G. yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı.

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YANINDAKİLERİ 'KÖLE' OLARAK NİTELİYOR

Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

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Yine şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.

Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.