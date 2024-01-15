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Fergio House operasyonunda yeni detaylar... Cimer ihbarı çökertmiş

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#Fergio House#Fergio House Operasyonu#Cimer İhbarı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 20:11

İstanbul'da Fergio House adını verdikleri bir malikanede müstehcen partiler düzenleyen bir çete, yılbaşına günler kala çökertilmişti. O operasyonun detayları ortaya çıktı. Öte yandan partilerin mucidi ikiz kardeşlerden birinin mimar değil eski bir asker olduğu öğrenildi.

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Sosyal medya hesaplarından ‘Fergio House’ adıyla cinsel içerikli yayın yapan ve özel malikânelerde fantezi partileri düzenleyen 19 kişi, İstanbul polisinin düzenlediği Kafes-26 operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

O operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Partilerin mucidi olan ikiz kardeşlerden biri kendisini mimar olarak tanıtmıştı. Ancak şahsın mimar değil, eski bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Öte yandan söz konusu operasyon öncesi ihbarın Cimer üzerinden yapıldığı da ortaya çıktı.

 

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#Fergio House#Fergio House Operasyonu#Cimer İhbarı

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