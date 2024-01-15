Fergio House operasyonunda yeni detaylar... Cimer ihbarı çökertmiş

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Sosyal medya hesaplarından ‘Fergio House’ adıyla cinsel içerikli yayın yapan ve özel malikânelerde fantezi partileri düzenleyen 19 kişi, İstanbul polisinin düzenlediği Kafes-26 operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

O operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Partilerin mucidi olan ikiz kardeşlerden biri kendisini mimar olarak tanıtmıştı. Ancak şahsın mimar değil, eski bir uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Öte yandan söz konusu operasyon öncesi ihbarın Cimer üzerinden yapıldığı da ortaya çıktı.