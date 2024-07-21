Fergio Bey ve kölelerine 3’er yıl istendi

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Kendine ‘Fergio House’ adını veren ve sosyal medyadan parti ve diğer etkinliklerini duyuran gruptan 19 kişi geçen aralık ayında gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden gruba adını veren ve grup içinde ‘Fergio Bey’ olarak adlandırılan Ferhat Günay ve ikiz kardeşi Serhat Günay tutuklanmıştı. Günay kardeşler, grubun yetkili konumdaki yöneticileri olarak bütün organizasyonlardan sorumlu tutuluyordu.

Grup üyeleri hakkında yaklaşık 6 aydır devam eden savcılık soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 13 sayfalık iddianamede 19 şüphelinin ‘müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek’ suçundan 3’er yıla kadar hapsi istendi.

‘HAYVANİ HİSLER İÇİN TASMA TAKTILAR’

Savcılık iddianamede, grubun herkese açık hesabında yapılan cinsel içerikli paylaşımları için “toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olan ve özellikle yapılan paylaşımların çocukların davranışları üzerinde zararlı etki bırakabilecek şekilde toplumun ar ve haya duyguları incitecek şekilde yapılan paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca ‘insanlara hayvan tasmaları takılarak hayvani içgüdülerin sergilenmesi yönünde dürtülere hitap etmek amacıyla’ fantezi ürünü kıyafet ve eşyalar kullanıldığı da iddianamede yer aldı.

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Sanıkların yargılaması önümüzdeki günlerde İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Grup üyeleri gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesaplarından “Vatanımıza ve ülkemize bağlıyız” açıklaması yapılmıştı.

‘AMACIMIZ SOSYAL DENEY’

- Grubun video ve diğer paylaşımlarında ‘Fergio Bey’ olarak belirtilen mimar Ferhat Günay iddianamede grubun ‘kurucusu ve yöneticisi’ olarak geçiyor. Fergio House videolarında “Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum” diyen Günay iddianamedeki ifadesinde, ‘Fergio House’ adlı hesabı ilk kendisinin açtığını kabul ediyor. Yapılan paylaşımlar için ise “Eğlence ve sosyal deney amaçlıydı. Parti için satılan biletlerin paralarını da iade ettik” diyerek suçlamaları reddediyor. Günay çekimlerde kullandıkları ve “Keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” diye duyurdukları ‘malikâne’ villayı kardeşi Serhat Günay’ın kiraladığını da anlatıyor.

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Sanıkların fotoğraf ve videolarında kullandıkları köpek tasması ve maske gibi eşyalara da el koyularak adli emanete kaldırıldı.