×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ferdi’nin sesiyle...

Güncelleme Tarihi:

#Meclis Gerilimi#Ferdi Zeyrek#Manisa Büyükşehir Belediyesi
Ferdi’nin sesiyle...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

Özel, Meclis’teki gerilimin ardından partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Haberin Devamı

Özel’in oturduğu koltuğun yanında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ‘Yastayız’ yazılı fotoğrafı yer aldı. Özel, kürsüde aynı zamanda yakın arkadaşı olan Zeyrek’ten bahsettiği sırada gözlerinin dolması objektiflere yansıdı. Özel, “En son Ferdi’nin sesiyle karar verdim. Hep Manisa’ya gitmem gerekir, hep burada bir şey çıkar. Orada da olmam lazım. Ararım, ‘Ya birader ne yapacağız?’ Daha derken anlar; ‘Ağabey, biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın.’ Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım” dedi. Akşam da Özel ile Mansur Yavaş, Zeyrek’in vefatının birinci yıldönümünde Manisa’daki programa katıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis Gerilimi#Ferdi Zeyrek#Manisa Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!