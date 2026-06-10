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Özel’in oturduğu koltuğun yanında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ‘Yastayız’ yazılı fotoğrafı yer aldı. Özel, kürsüde aynı zamanda yakın arkadaşı olan Zeyrek’ten bahsettiği sırada gözlerinin dolması objektiflere yansıdı. Özel, “En son Ferdi’nin sesiyle karar verdim. Hep Manisa’ya gitmem gerekir, hep burada bir şey çıkar. Orada da olmam lazım. Ararım, ‘Ya birader ne yapacağız?’ Daha derken anlar; ‘Ağabey, biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın.’ Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım” dedi. Akşam da Özel ile Mansur Yavaş, Zeyrek’in vefatının birinci yıldönümünde Manisa’daki programa katıldı.