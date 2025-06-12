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Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Zeyrek#Elektrik Akımı#Manisa Büyükşehir Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 16:34

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı havuzunun suyu boşaltıldı. Ayrıca, havuzun etrafı ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin inceleme sürüyor.

Ferdi Zeyrekin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Bu kapsamda havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

Ferdi Zeyrekin ölümüyle ilgili yeni gelişme

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.

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Ferdi Zeyrekin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Zeyrek'in cenazesi bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

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#Ferdi Zeyrek#Elektrik Akımı#Manisa Büyükşehir Belediyesi

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