Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı

Haberin Devamı

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İLGİLİ HABER Özgür Özel Nehir’i sınava götürdü Haberi görüntüle

BABA MESLEĞİNİ OKUYACAK

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının ölümünden kısa süre sonra girdiği YKS'de başarılı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sınav günü yalnız bırakmayarak sınava gireceği okula götürdüğü Nehir Zeyrek, bugün açıklanan sonuçlara göre baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Haberi görüntüle

"ADINI EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞATACAĞIM"

Nehir Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.