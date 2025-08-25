×
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı

Ferdi Zeyrekin kızı Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı
Manisa'da oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren kızı Nehir Zeyrek, babasının mesleği mimarlığı tercih edip, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BABA MESLEĞİNİ OKUYACAK

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının ölümünden kısa süre sonra girdiği YKS'de başarılı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sınav günü yalnız bırakmayarak sınava gireceği okula götürdüğü Nehir Zeyrek, bugün açıklanan sonuçlara göre baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.

"ADINI EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞATACAĞIM"

Nehir Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.

