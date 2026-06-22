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'Kadınlar' üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın işletmesine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 10:36

Etiler’de Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın'ın (31) sahibi olduğu restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı. Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen Burak A. (38) ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.

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Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER

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Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.

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Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA KAMERA KAYDI YAPAN CİHAZ SÖKÜLDÜ

Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

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Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.’nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.’nin 'Kasten yaralama', İrem H.’nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

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Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.

Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

Kadınlar üzerinden tuzak iddiası: Ferdi Tayfurun damadı Muhammet Aydının işletmesine operasyon

 

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#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın#Dolandırıcılık

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