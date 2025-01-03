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Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim

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#Ferdi Tayfur#Murat Erdem#Kahramanmaraş
Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:47

Kahramanmaraş'ta 1970'li yılların giyim tarzı ve Ferdi Tayfur'u andıran saç stiliyle dikkat çeken Murat Erdem, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası çok üzüldüğünü söyledi. Erdem, Tayfur'un kaybını ailesinden birinin kaybı olarak nitelendirerek " Kendisinin karakterini izleyerek örnek aldık. Dün ölüm haberini aldım ve çok üzüldüm. Türk sineması emektarını ve çınarını kaybetti. Ailemden birini kaybetmiş gibi içimde acısı var." dedi.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Erdem, 1970'lerin nostaljik ruhunu yaşatan tarzıyla tanınıyor. Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Erdem, geçmişe duyduğu özlemi yaşam tarzına yansıtarak nostaljik bir atmosfer oluşturan bir sima haline geldi.

Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası duygularını paylaşan Erdem, onun kişiliği ve karakterine olan sevgisini dile getirdi. Sokaklarda sıklıkla eski dönemleri hatırlatan kıyafetleri ve Ferdi Tayfur şarkılarını mırıldanmasıyla tanınan Erdem, Tayfur'un kaybını ailesinden birinin kaybı olarak nitelendirdi.

Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim


Erdem, "Ferdi Tayfur hayranlığı bizde çocukluktan beri devam eden bir hayranlık. Onun şarkılarıyla büyüdük. Kendisinin karakterini izleyerek örnek aldık. Dün ölüm haberini aldım ve çok üzüldüm. Türk sineması emektarını ve çınarını kaybetti.

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Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim

"ONUN KİŞİLİĞİNİ ÖRNEK ALDIM"

Bir Ferdi Tayfur daha gelmeyecek. Buradan sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah cenazesine katılarak hasretini gidereceğiz. Ben bir Ferdi Tayfur hayranı olarak onun kişiliğini örnek aldım. Ailemden birini kaybetmiş gibi içimde acısı var. İnşallah bundan sonra şarkılarını yaşatarak, kişiliği ve karakterini yansıtarak gönüllerimizde yaşatacağız" dedi.

Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim

Ferdi Tayfur stili ile tanınan fenomen usta sanatçının ölümü ile yıkıldı: Ailemden birini kaybetmiş gibiyim

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#Ferdi Tayfur#Murat Erdem#Kahramanmaraş

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