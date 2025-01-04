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Ferdi Tayfur dinleyip tur attı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Ferdi Tayfur
Ferdi Tayfur dinleyip tur attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde Ferdi Tayfur şarkısı dinleyip Ankara sokaklarını gezdi.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, önceki gün Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal hesabından paylaştığı mesajla sanatçının yakınlarına baş sağlığı diledi. Bahçeli, mesajında “O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun” dedi. MHP Lideri Bahçeli, dün de klasik otomobilinde Ferdi Tayfur dinleyerek Ankara sokaklarını gezdi. Paylaşılan videoda Bahçeli’nin 06 TCD 009 plakalı klasik aracını kullanırken Ferdi Tayfur’un ‘Bu Bana Yeter’ şarkısını dinledi. MHP tarafından paylaşılan videoda; güneş gözlüklü Bahçeli’nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska dikkat çekti. 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ferdi Tayfur

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