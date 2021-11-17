Ferdi Özbeğen'in yeğeni öldürüldü

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Kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), önceki gün sabah saatlerinde Hakan Özbeğen’in evine gitti. Özbeğen’in oğlu Çağatay’ın (20) da evde olduğu sırada, bıçaklı saldırı gerçekleşti. Göğsünden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Ferit A., Nihan A., kızları Özlem A. ve Çağatay Özbeğen ile Mert T.’yi gözaltına aldı. Suçu birbirinin üzerine atan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

Nihan A., Özlem A. ve Mert T. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Çağatay Özbeğen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ferit A. tutuklandı. Hakan Özbeğen’in eşi Sinem Özbeğen “19 yaşındaki bir kızın, eşime olan yakınlığından dolayı çıkan bir olay. Adalet yerini bulacak” dedi.