Ferdane’yi otelde boğan cani yakalandı

MALATYA’da eşinden boşanan Ferdane Kurt (43), 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte 3 hafta önce İstanbul Bayrampaşa’daki Yaşar Otel’e yerleşti. Kurt bir süre sonra aynı otelde kalan tekstil işçisi Cemil Yar ile tanıştı. Eşinden boşanan ve 6 aydır aynı otelde kalan Yar, iddiaya göre Kurt’a iş bulacağını söyleyip arkadaş oldu. 12 Ocak’ta 108 numaralı otel odasından ağlama sesi duyan otel görevlileri kapıyı açtıklarında, odada çocuğu tek başına buldu. Görevliler kameralardan Ferdane Kurt’un 217 numaralı odaya girdiğini belirledi. Görevliler odanın kapısını açtığında kadının cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis, Kurt’un iple boğularak öldürüldüğünü belirledi ve Cemil Yar’ın peşine düştü. Günü birlik tekstil atölyelerinde çalışan Yar’ın Başakşehir’de olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Cemil Yar’ın polise ilk ifadesinde, “Başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim, bu nedenle yaptım” dediği iddia edildi.

İŞ ARIYORDU

22 Aralık’ta polisin sokakta bulduğu Ferdane Kurt, Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirilmişti. İlçe sosyal hizmetler görevlileriyle görüşen Kurt yetkililere, ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğunu evlatlarının dedeleriyle Malatya’da yaşadıklarını söylemişti. Kurt, yanındaki oğlunun ise sevgilisinden olduğunu, ailesinin çocuğu kabul etmedikleri için İstanbul’a geldiğini belirtmişti.