Ferdane Kurt’un katili yakalandı - Sabıkalı olduğu ortaya çıktı... Ferdane Kurt cinayetinin ayrıntıları

Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt(43) adlı kadın otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayeti işleyen 38 yaşındaki Cemil Yar'ın da 3 aydır aynı otelde yaşadığı ve günü birlik işlerde çalıştığı öğrenildi. Olay günü ihbar üzerine otele giden polis ekipleri, otel görevlileri ile 217 numaralı odaya girdiklerinde Ferdane Kurt'un yatakta sırt üstü hareketsiz şekilde yattığını, boynunda halka şeklinde iz olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel görevlisi, polis ekiplerine kadının çocuğu ile 108 No'lu odada kaldıklarını, ağlayan çocuk sesi üzerine odaya baktıklarını ancak kadını odada göremediklerini anlattı. Odaları kontrol eden görevliler, şüpheli Cemil Yarın da aynı dakikalarda oteli terk etmesi üzerine durumdan şüphelenip 217 numaralı odayı kontrol ettiklerini ve kadını orada gördüklerini, daha sonra da polise haber verdiklerini söylediler.

Günü birlik tekstil atölyelerinde çalışan Yar’ın Başakşehir’de olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Cemil Yar’ın polise ilk ifadesinde, “Başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim, bu nedenle yaptım” dediği iddia edildi.

İŞ ARIYORDU

22 Aralık’ta polisin sokakta bulduğu Ferdane Kurt, Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirilmişti. İlçe sosyal hizmetler görevlileriyle görüşen Kurt yetkililere, ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğunu evlatlarının dedeleriyle Malatya’da yaşadıklarını söylemişti. Kurt, yanındaki oğlunun ise sevgilisinden olduğunu, ailesinin çocuğu kabul etmedikleri için İstanbul’a geldiğini belirtmişti.