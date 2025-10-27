Feragatın sebebi korku mu

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Zeliha G., 40 yıl önce Ahmet G. ile görücü usulüyle evlendi. Çiftin bu evliliğinden 9 çocuğu dünyaya geldi. Ancak 2 çocuk, doğduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Siirt’te evlenen çift, İstanbul’a geldikten sonra sıfırdan başlayarak bir hayat kurmaya çalıştı. Zeliha G.’nin iddasına göre, İstanbul’a geldiği andan itibaren eşi Ahmet G.’nin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Sürekli alkol alan Ahmet G., “Çocuk neden ağlıyor? Neden suratın gülmüyor? Neden erkek çocuğu doğurmuyorsun?” diyerek eşi Zeliha G.’yi çocuklarının önünde hastanelik edercesine dövdü ve zulüm yaşattı. Kocasının şiddeti yüzünden burnu kırılan Zeliha G., nefes alamadığı için ameliyat oldu. Yaklaşık 30 yıl şiddet uygulamayı alışkanlık haline getiren Ahmet G., eşine bir köle gibi davrandı ve tek vazifesinin çocuk doğurmak ve hizmet etmek olduğunu söyleyerek Zeliha G.’ye hakaret ve aşağılamalarda bulundu. Eşini fiziksel ve psikolojik şiddetle sindiren Ahmet G., eve başka kadınlar da getirmeye başladı. Zeliha G.’ye zorbalıkla hizmet ettiren Ahmet G., karısının gözleri önünde bu kadınlarla birliktelik yaşadı.

‘ZULÜM KARŞISINDA İNTİHARA KALKIŞTI’

Zeliha G., eşi Ahmet G.’ye boşanma davası açtı. Zeliha G.’nin avukatı mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, müvekkilinin, eşinin bu zulümleri karşısında çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığını ifade ederek özetle şunlara yer verdi:

“Eşinin çalışmasına izin vermemesi üzerine Zeliha G. de çöplerden atık toplayarak ve el işi yaparak para kazanmaya çalışmıştır. Çocuklar da babalarının destek olmaması nedeniyle okulu bırakıp erken yaşta çalışmaya başlamıştır. Çiftin kızları Y.G., evliliğini bitirdikten sonra babasının akrabaları tarafından töre cinayetine kurban giderek öldürülmüştür. Müvekkilin de yaşam hakkı tehlikededir. Ahmet G., müvekkili tehdit ettikten sonra evin içerisinde kılıcı ile gezmekte ve kılıcıyla sürekli fotoğraflar çekilmektedir. Kılıcını bir an olsun yanından ayırmayan Ahmet G.’nin bu davranışları müvekkili ve yetim torunlarını tedirgin etmektedir. Baskı ve korku altında olan müvekkil, yaşanan hiçbir şeyi unutmamasına rağmen kaderine razı gelmekten başka bir şey yapamamıştır. Ancak artık yaşının ilerlemesi, çocuklarının büyümesi ve öldürülmekten korkmaması nedeniyle bu davayı açmıştır. Sonuç olarak evlilik birliğinin devamı Ahmet G. isimli kocanın ağır kusurlu eylemleriyle artık çekilmez bir hal aldığından, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Müvekkil için aylık 20 bin lira nafaka ile 2 milyon liralık manevi tazminatın Ahmet G. tarafından tarafımıza ödenmesini istiyoruz.”

‘KOCAMI SEVİYORUM’ DEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde yaklaşık bir yıldır görülen ‘çekişmeli’ boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. Zeliha G., mahkemeye bir dilekçe sunarak, eşi Ahmet G.’ye açtığı boşanma davasından feragat ettiğini bildirdi. Zeliha G. feragat dilekçesinde, “Boşanmaktan vazgeçtim. Eşime bir şans daha vermek istiyorum. Eşimi seviyorum” dedi. Zeliha G.’nin bu talebi doğrultusunda kararını açıklayan mahkeme, çiftin boşanma davasını ‘feragat’ nedeniyle reddetti.