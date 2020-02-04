Fentanil nedir? Fentanil ilaç mıdır?

Fentanil, tıbbi çalışmalarda morfinden 80 kat daha yüksek etkiye sahip olması nedeniyle ağrı dindirmek için kullanılan maddeler arasında yer almaktadır. Çok etkili bir ağrı kesici olan fentanil, anestezi uygulamalarında kullanılmaktadır. Kanser hastalarının tedavisinde ağrı dindirmek için kullanılan ve etkili sonuçlar veren fentanil, etkileri nedeniyle merakla araştırılıyor. İşte, fentanil hakkında bazı bilgiler

FENTANİL NEDİR?

İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Neredeyse 40 yıl sonra, 90’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, afyon türevi bir madde olmasına karşı laboratuvar ortamında üretiliyor. Etkili bir ağrı kesici olan madde aynı zamanda anestezi için de kullanılıyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar veren madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor.

DOZ KULLANIMI ÖNEM ARZ EDİYOR

Bazı hastalıklar için, hastane ortamında plaster bantla deri üzerinden vücuda girişi sağlanan fentanil henüz çok yakından bilinmediği için dozunu ayarlamak konusunda sorunlar yaşanıyor. Yapılan doz hataları ölümle sonuçlanabiliyor. Yasadışı yolla, uyuşturucu olarak kullanılmaya başlanan madde, bu nedenle çok sayıda ölüme neden oldu. Ancak tıp dünyasında kırmızılı reçeteyle satılan bir ilaç olarak literatürdeki yerini koruyor.