1.2 milyar TL'lik TikTok vurgununda yeni detaylar! Fenomenlerin karanlık detayları ortaya çıktı

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Ölüm tehdidi, şantaj, uyuşturucu... 1 milyar 200 milyon liralık TikTok vurgununda soruşturma derinleştirildi. Gözaltındaki milyonlarca takipçili fenomenlerin karanlık yüzü ortaya çıktı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ilde eş zamanlı düğmeye bastı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu 150 şebeke üyesi gözaltına alındı.

"TALİMATI ATEŞOĞLU' KOD ADLI KİŞİDEN ALDIK" DEDİLER

Kullanılan yöntem ile çalıntı kredi kartlarıyla jeton alımı yapılıyor, bu jetonlar fenomenlerle anlaşarak onlara bağışlanıyor ve gelir iki taraf arasında paylaşılıyordu. Elde edilen gelir, kripto paraya çevriliyordu. Emniyette gözaltında bulunan fenomenlere iddialar soruldu. Gözaltındaki fenomenlerin ifadelerinde öne çıkan bir numaralı isim ise Ateşoğlu kod adlı Mustafa Daşdemir. Fenomenlerin ifadelerine göre sistemin işleyişinden bağışların nasıl yapılacağına ve paraların nasıl dönüştürüleceğine dair talimatları veren isim Mustafa Daşdemir.

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TikTok fenomenlerinin bir kısmı ise ifadelerinde sistemin Onur S., BY Hünkar kod adlı Ahmet D. ve Fırat Ö. tarafından organize edildiğini belirtti. Söz konusu dolandırıcılık sistemine bu isimler aracılığıyla dahil olduklarını söyledi. Söz konusu ifadelerin hedefindeki TikTok fenomenleri ise "Biz sadece yayıncıyız" diyerek iddiaları reddetti. Siber polisin konuya ilişkin incelemesi ise sürüyor.