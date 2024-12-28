Fenomenlere yasadışı bahis operasyonu

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı yüksek takipçili 7 fenomenin sosyal medya platformları üzerinden yasadışı bahse teşvik edici reklamlar kullandığını tespit etti. Dün sabah saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya fenomenleri Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ile Buse Şahin gözaltına alındı. Fenomenlerin incelenen sosyal medya hesaplarında, yasadışı bahis sitelerine yönlendiren etiket ve link adresleri kullandıkları öğrenildi. 4 fenomen, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut hâkimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Buse Şahin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 1.2 milyon takipçili Okan Serbes, Buse Plan ve Tuna Yurdakul’un ise yurtdışında yaşadığı belirlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde ‘yasadışı bahis ve sanal kumar’ suçuna yönelik düzenlenen ‘Siberağ-13’ operasyonlarında 27 kişinin yakalandığını açıkladı.

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‘KOLAY PARA KAZANMAYI TEŞVİK EDİCİ’

Savcılığın nöbetçi hâkimliğe sevk yazısında, “Yasadışı bahis ve kumarın ‘dijital uyuşturucu’ niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride ‘yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı’ olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibarıyla da toplumda etki alanı bulunan şahısların, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasadışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir” denildi.