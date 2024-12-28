Fenomenlere yasadışı bahis operasyonu

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Dün sabah saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya fenomenleri Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ile Buse Şahin gözaltına alındı. Fenomenlerin incelenen sosyal medya hesaplarında, yasadışı bahis sitelerine yönlendiren etiket ve link adresleri kullandıkları öğrenildi. 4 fenomen, adliyeye sevk edildi. Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Elanur Bulut hâkimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Buse Şahin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 1.2 milyon takipçili Okan Serbes, Buse Plan ve Tuna Yurdakul’un ise yurtdışında yaşadığı belirlendi.

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Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde ‘yasa dışı bahis ve sanal kumar’ suçuna yönelik düzenlenen ‘Siberağ-13’ operasyonlarında 27 kişinin yakalandığını duyurdu.