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Fenomenlere gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Fenomen#Polis Operasyonu
Fenomenlere gözaltı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 07:00

Polis ekipleri, dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 10 sosyal medya fenomenini yakaladı.

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Takipçilerden para kazanmak için bıçaklı kavga edip şiddet içeren paylaşımlar yaparak gündeme gelen ve 1 ay önce haklarında soruşturma başlatılan Sinan Kaya ve Cansum Kaya ile kısa süre önce canlı yayında polis memurlarına küfür ettiği için gözaltına alınıp serbest bırakılan Semih Varol gözaltına alınan isimler arasında.

Yoğun şiddet, küfür, tehdit, kavga içerikli paylaşımlarla gelir elde etmeye çalıştıkları belirlenen ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘müstehcenlik’ suçlaması iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu testi de yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltına alınan isimler şöyle: Sinan Kaya ve Cansum Kaya çifti, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan, Semih Varol.

 

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#Sosyal Medya#Fenomen#Polis Operasyonu

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