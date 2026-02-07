Fenomenlere gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün yapılan operasyonda ‘Mama’ lakaplı Fatma Yılmaz ile müstehcen yayınlar yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı. Heves Güzel’in ikâmetinde yapılan aramada 69 adet sentetik ecza hap ve içime hazır esrar ele geçirildi. Fatma Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanırken, 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Şüphelilere, ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘fuhuş için yer ve imkân sağlamak’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme’ ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ suçlamaları yöneltiliyor.

ALİ KAYA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 Şubat 2026’da eşzamanlı düzenlenen operasyonda ise tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya ile Beca isimli işletmenin sahibi Bahadır Gürceer, sunucu Gökay Kalaycıoğlu, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Ceylin Aydemir, Mert Can Alioğlu’nun da arasında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İş insanı Şeyhmus Tatlıcı da 5 Şubat 2026’da Muğla’da gözaltına alındı. Tatlıcı’yla birlikte gözaltı sayısı 21’e yükseldi. Fenomen Aydemir ve Alioğlu’nun adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ise el konuldu.

8 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Ali Kaya, işinsanı Şeyhmus Tatlıcı, Bahadır Gürceer, Ercan Gümüşkaya, Kaan Kalyon, Rüştü Berk Akardaş ve Sinan Urfalı ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ suçlamasıyla tutuklanırken, Damla Kütük, Ceylin Aydemir, Fatma Gül Derbeder, Gaye Kıray, Gökay Kalaycıoğlu ve Melis Yürür ise ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlamalarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında Aylin Doğru Çelik, Barış Çalık, Ezgi Helin Yıldız, Sevcan Güler, Hasan Koray Şahin, Vakıf Serter Varol, İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu da adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERİN MEKÂNINA BASKIN

Soruşturma kapsamında, Bebek’te ünlülerin gittiği spor salonu olarak bilinen bir mekâna da narkotik polisleri baskın düzenledi. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, mekânın sahibi gözaltına alındı.