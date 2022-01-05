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Fenomenlere gözaltı

#Twitch#Fenomen#Vurgun
Fenomenlere gözaltı

Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddialarının ardından İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 6’sı çocuk 38 kişi gözaltına alındı.

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SOSYAL medya platformu Twitch üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddialarının ardından ‘Temiz Twitch’ kampanyası başlatılmıştı. Paylaşılan 125 GB’lik belgelerde, Twitch yayıncılarının nasıl para kazandıkları ve dudak uçuklatan bağışlar aldıkları anlatılıyordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in konuyu TBMM gündemine taşıyarak hazırladığı önergeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlatmış, ilk aşamada konuyu sosyal medyada gündeme getiren ‘Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç da bilgisine başvurulmak üzere Emniyet’e çağrılmıştı.

Fenomenlere gözaltı

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11 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin yürüttükleri çalışmanın ardından dün sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eşzamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında Twitch yayıncısı Sude E., Figen B., Muhammed I. ve Dilara T.’nin de bulunduğu 6’sı çocuk 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘başkasına ait bir banka veya kredi kartını ele geçirme ve bundan yarar sağlama’ suçlarından sorguya alındı.

10 MİLYON DOLAR AKTARILDI

SİBER polislerin yürüttüğü çalışmaya göre başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri, bazı Twitch yayıncıları ile anlaşma yaptı. Çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş ‘Bit’ satın alındı. Yayıncılar kendilerine gönderilen paradan belli bir komisyon aldıktan sonra kalanı dolandırıcıların kripto hesaplarına aktardı. Bu yöntemle, yaklaşık 10 milyon dolar vurgun yapıldığı belirlendi.

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