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Fenomenler üzerinden 1.9 Milyarlık yasa dışı bahis vurgunu: 8 ilde operasyon, 11 şüpheli yakalandı

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#Sanal Medya#Yasa Dışı Bahis#Fenomenler
Fenomenler üzerinden 1.9 Milyarlık yasa dışı bahis vurgunu: 8 ilde operasyon, 11 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini sanal medya fenomenleri üzerinden akladıkları iddiasıyla 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 TL’lik para hareketinin bulunduğu belirlendi.

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Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

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Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

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Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak bu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Sanal Medya#Yasa Dışı Bahis#Fenomenler

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