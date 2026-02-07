×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fenomenler tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Simge Baranoğlu#Taha Özer#Eda Alboya
Fenomenler tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 23:11

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon düzenlenmişti.

FENOMENLER GÖZALTINDA 

Sosyal medya fenomenleri Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.

TUTUKLANDILAR 

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Simge Baranoğlu#Taha Özer#Eda Alboya

BAKMADAN GEÇME!