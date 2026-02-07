Fenomenler tutuklandı

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon düzenlenmişti.
FENOMENLER GÖZALTINDA
Sosyal medya fenomenleri Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.
TUTUKLANDILAR
Savcılık ifade işlemlerinin ardından Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.