Fenomenler tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon düzenlenmişti.

FENOMENLER GÖZALTINDA

Sosyal medya fenomenleri Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler.

TUTUKLANDILAR

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Simge Baranoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,Ebru Arman, Arif İskipli ve Heves Güzel sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.