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Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Fenomen#Neslim Güngen#İnanç Güngen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 09:09

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güngen çifti ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese yapılan baskınlarda, fenomenler Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

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#Fenomen#Neslim Güngen#İnanç Güngen

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