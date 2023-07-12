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Fenomeni elektrik çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Sadık Dedecan#Elektrik
Fenomeni elektrik çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Şanlıurfa’da işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan işyerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edip akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa’da işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan, dün öğleden sonra işyerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Fenomeni elektrik çarptı

Sosyal medyada “Ben yaptım” sözleriyle tanınıyordu.

Ağır yaralanan Dedecan olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dedecan, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medyada “Ben yaptım” sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan’ın ölümü sevenlerini üzdü.  

 

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#Şanlıurfa#Sadık Dedecan#Elektrik

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