Fenomeni elektrik çarptı

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Şanlıurfa’da işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan, dün öğleden sonra işyerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Sosyal medyada “Ben yaptım” sözleriyle tanınıyordu.

Ağır yaralanan Dedecan olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dedecan, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medyada “Ben yaptım” sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan’ın ölümü sevenlerini üzdü.