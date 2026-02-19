×
Fenomene ‘Sünnilere hakaret’ten gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Fenomen#Hakaret
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

SOSYAL medya hesabından açtığı canlı yayında Sünnilere hakaret ettiği öne sürülen ve gelen tepkiler üzerine özür dileyen Deniz Sinan Demir hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, bir arkadaşıyla açtığı canlı yayında Sünnilere hakaret etti. Demir, yayındaki arkadaşının engelleme çabasına rağmen sözlerine devam ederek küfür içeren ifadeleri kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Demir, sosyal medya hesabından “Biraz alkollüydüm, çok pişmanım” diyerek özür videosu yayınladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gözaltı talimatı verdi.

