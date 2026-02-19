Fenomene ‘Sünnilere hakaret’ten gözaltı kararı

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, bir arkadaşıyla açtığı canlı yayında Sünnilere hakaret etti. Demir, yayındaki arkadaşının engelleme çabasına rağmen sözlerine devam ederek küfür içeren ifadeleri kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Demir, sosyal medya hesabından “Biraz alkollüydüm, çok pişmanım” diyerek özür videosu yayınladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gözaltı talimatı verdi.

Gözden Kaçmasın Turizmde 1 milyon değil 2 milyon Çinli fırsatı Haberi görüntüle