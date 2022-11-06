Fenomene saldıran magandalardan kâbusa bahane

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Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, akşam saatlerinde, İstanbul Bakırköy’deki İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında 4 kişi, Toprak’ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı, ardından polise giderek şikâyetçi oldu.

AYNI GÜN GÖZALTI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nilay Toprak’ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, “E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hâkimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak’ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık” dedikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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‘TAMAMEN İFTİRA’

Nilay Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yaşadığım tramva, sözlü ve fiziksel şiddet yetmezmiş gibi şimdi de iftiraya maruz kalıyorum. Vurup kaçmak deyimi benim hayatımda yeri olmayan bir deyimdir. Yapılan saldırının size yansıyan kısmı sadece devede kulak” dedi.