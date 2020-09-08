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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenomene maymun baskını

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Fenomene maymun baskını
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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin ‘Koko’ adlı ‘makak’ cinsi maymunla yaptığı paylaşımların ardından polis, mart ayında İzgi’nin İstanbul Eyüpsultan’daki evine operasyon düzenlemişti.

Maymuna el konulurken, İzgi’ye adli işlem yapılmıştı. Meriç İzgi, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya hesabından ‘Koko’ adlı maymununu geri aldığını belirten bir paylaşım yaptı. Tekrar harekete geçen polis, Meriç İzgi’nin ‘Koko’ adlı maymunu geri almadığını, yeni bir maymun edinerek eski maymunuymuş gibi paylaşımda bulunduğunu belirledi. ‘Koko’nun koruma altında olduğu tespit edildi. Polis geçen cuma günü İzgi’nin evine tekrar düzenlediği operasyonda yeni beslediği maymuna da el koydu. İzgi’nin ifadesi alınırken, maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Fenomene maymun baskını


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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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