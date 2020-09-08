Fenomene maymun baskını

Maymuna el konulurken, İzgi’ye adli işlem yapılmıştı. Meriç İzgi, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medya hesabından ‘Koko’ adlı maymununu geri aldığını belirten bir paylaşım yaptı. Tekrar harekete geçen polis, Meriç İzgi’nin ‘Koko’ adlı maymunu geri almadığını, yeni bir maymun edinerek eski maymunuymuş gibi paylaşımda bulunduğunu belirledi. ‘Koko’nun koruma altında olduğu tespit edildi. Polis geçen cuma günü İzgi’nin evine tekrar düzenlediği operasyonda yeni beslediği maymuna da el koydu. İzgi’nin ifadesi alınırken, maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.



