Fenomene gözaltı: Klozete 100 TL attı!

Haberin Devamı

Tiktok’ta yayınladığı videolarla sosyal medya fenomeni olan Mika Can Raun, geçen günlerde paylaştığı bir videoda elindeki 100 TL’yi klozete atarak sifonu çekti. Daha sonra da “100 TL’yi niye sifona attın, üzerine bastın diyenler için, millet Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor? Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?” dedi. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mika Can Raun’u önceki gün gözaltına aldı. Raun, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu’nun 300. maddesi olan ‘devletin egemenlik alametini aşağılamak’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Raun’un ifadesinde “Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL’lik banknotu klozete atmadım. Atatürk’e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi” dediği öğrenildi.