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Fenomene ev hapsi verildi

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#Sevgililer Günü#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Merve Taşkın
Fenomene ev hapsi verildi
Ali Rıza AKBULUTElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

Sevgililer Günü için yaptığı ücretli akşam yemeği teklifi sonrası ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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Daha önce müstehcen paylaşımlar nedeniyle yargılanıp beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu kez 14 Şubat için sosyal medya hesabından bir ilan paylaşarak 400 bin TL karşılığında yalnız olanlarla akşam yemeğine çıkabileceğini duyurmuştu.

Gözaltına alınan Taşkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Taşkın, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Buradaki sorgusunun ardından ise ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#Sevgililer Günü#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Merve Taşkın

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