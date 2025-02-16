Fenomene ev hapsi verildi

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Daha önce müstehcen paylaşımlar nedeniyle yargılanıp beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu kez 14 Şubat için sosyal medya hesabından bir ilan paylaşarak 400 bin TL karşılığında yalnız olanlarla akşam yemeğine çıkabileceğini duyurmuştu.

Gözaltına alınan Taşkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Taşkın, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Buradaki sorgusunun ardından ise ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.