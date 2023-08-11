Fenomenden ressama tedbir kararı... Komşusundan şikâyetçi oldu

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İddiaya göre Didem Ceran, son 4 yıldır Banu Öztürk ve çocukları tarafından sürekli tacize maruz kalıyordu. Banu Öztürk’ün çocukları Didem Ceran’ın camının önüne gelip su sıkıyor, kapısının önüne dışkılarını bırakıyordu. Çocuklar gece yarısı Didem Ceran’ın evinin camına sertçe vuruyor, site içindeki hayvanlara eziyet ediyordu. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Didem Ceran, çocukları anneleri Banu Öztürk’e şikâyet etti.

HAKARET VE TEHDİT

Banu Öztürk, evinin önünde oturan Didem Ceran’a hakaret ve tehditlerde bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Banu Öztürk hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Karara itiraz eden Banu Öztürk ise Didem Ceran’ın kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetti.