Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde korkunç detaylar! Sosyal medya hesabında esrarengiz değişim

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'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD VATANDAŞI SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

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Yağmur Taktaş'ın acılı ailesi ise kızlarının Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğü iddiasını ortaya attı.

ANNESİ TÜRK BABASI AMERİKAN

Babası Amerikan, annesi Türk vatandaşı olan A.C.F.'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde de birçok kez Taktaş'a şiddet uyguladığı hatta genç fenomenin bu nedenle dalağını kaybettiği açıklandı. Şiddet görmesine rağmen Taktaş, A.C.F.'nin ısrarları sonucu sevgilisiyle barıştı, 2023'ün yaz aylarında da ABD'ye taşındı.

"TÜRKİYE'YE ÖLÜM GELİR"

Taktaş'ın öldürülmeden önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" dediği ortaya çıktı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA PROFİL FOTOĞRAFI DEĞİŞTİ

Yağmur Taktaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından esrarengiz bir gelişme daha yaşandı. Genç kadına ait 210 bin takipçili Instagram hesanının profil fotoğrafının değiştirilmesi dikkat çekti. Taktaş ailesi, cinayet şüphelisi sevgilinin genç fenomeni öldürdükten sonra profil fotoğrafı olarak Şeytan (The Exorcist) filminde yer alan Regan MacNeil karakterinin görselini koyduğunu açıkladı.