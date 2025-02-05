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Fenomen Turabi hakkında soruşturma başlatıldı

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#Turabi#Şarkı#Turabi'nin Şarkısı
Fenomen Turabi hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

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Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

 

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#Turabi#Şarkı#Turabi'nin Şarkısı

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