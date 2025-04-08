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Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | 'Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin'

Güncelleme Tarihi:

#Talu Çifti#Dolandırıcılık#Mağdur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 12:39

Reklam şirketinde kâr ortaklığı vaadiyle onlarca kişiyi dolandırıp 150 milyon lira vurgun yaptıkları iddia edilen Kıvanç-Beril Talu çifti, 195 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çift tarafından dolandırılan mağdurlar yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı. Öte yandan çiftin tutukluluk halinin devamı için karar verildi.

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Çok sayıda kişiyi kar vaadi ile dolandırmışlardı... Mağdurlara 'paranızı geri ödeyeceğiz' vaadini verdikten sonra kaçan fenomen Talu çifti, yakalanarak tutuklanmıştı. Çift, Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıkları sırada yakalanmıştı ve fenomen çift o tarihten beri tutuklu.

Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin

Talu çifti dolandırıcılık suçlaması ile yargılandığı davada 2. kez hakim karşısına çıktı. Mağdurlar da kaybettikleri paraları geri alma umuduyla duruşmadaydı. Mahkeme Talu çifti için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin

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Talu çiftinin mağdur ettiği bir vatandaş, nasıl dolandırıldıklarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı. Kendisi gibi çok sayıda mağdurun olduğunu söyleyen ve ortaya çıkmayan mağdurlara 'utanmayın, çıkın gelin' diye seslenen vatandaş, şunları söyledi:

"Vaat ettiğimiz kar miktarını ödeyemeyeceğiz çünkü reklam şirketleri paralarımızı ödeyemiyor" şeklinde konuşmuşlardı. Herkes kabul etti, teşekkür ettik. Kendileri ertesi gün ülkeyi terk etti. 

Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin

"HİÇBİRİMİZ BİRBİRİMİZİ TANIMIYORDUK"

Ben ve birçok arkadaşım bu çift tarafından ponzi sistemi ile dolandırıldık. Kimse kimseden haberi olmadan, birbirini tanımadan Beril Talu tarafından, onun talimatı ile birbirimize para gönderdik. 100 bin liraya 150 bin lira, 200 bine 250 bin TL gibi rakamlardı.

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Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin

"VAATLER ÇOK GERÇEKÇİYDİ"

Kendisi Reklam şirketlerine bazı projeler çektiğini söylüyordu. Zaten bütün mağdurlar aynı ifadeyi verdi. Bazıları ifadesini geri çekti, sebebini bilmiyoruz. Belli projeleri olduğunu, bunlara bizi kar ortağı yaptığını söyleyerek vaatlerde bulundu ama ne yazık ki bu vaatler gerçekleşmedi ve tabii ki birçok insan gibi biz de buna inandık. Gönüllü olarak verdik, vaatler çok gerçekçiydi. Sonradan öğrendik ki zaten hiçbir projesi yokmuş.

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Fenomen Talu çifti 150 milyon liralık vurgun yapmıştı... Mağdurlar konuştu: Nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı | Arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin

"UTANMAYIN ÇIKIN GELİN"

Bizim gibi çok mağdur olduğunu düşünüyorum, onlara sesleniyorum; arkadaşlar utanmayın, çıkın gelin lütfen. Çok mağdur var ama az mağdur gözüküyor. Lütfen gelin gereken cezayı alsınlar.

 

 

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#Talu Çifti#Dolandırıcılık#Mağdur

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