Fenomen Star Ali hayatını kaybetti... Modanın rengi soldu

2012 yılında Almanya’nın Berlin kentinde bir kafede garsonluk yapan Avustralyalı fotoğrafçı Zoe Spawton her gün dükkânın önünden geçen renkli takım elbiseler giyen adamın ne kadar şık olduğunu fark etti. Kısa süre içerisinde tanışan ikili aradaki dil engeline rağmen iyi arkadaş oldu. Spawton “Ali bugün ne giydi?” isimli bir blog açarak her gün Ali amcanın fotoğraflarını yüklemeye başladı. Mavi, yeşil, beyaz, sarı rengarenk takım elbiselerinin yanı sıra askeri kamuflajı, spor kıyafetleri ve takılarıyla da kendine has bir tarzı olan Ali amca her gün dükkânını açmadan önce fotoğrafçı arkadaşı Zoe Spawton’a eğlenceli pozlar verdi.

Üç yıl boyunca güncellenen blogda Ali amcanın birbirinden tarz kıyafetlerini gösteren bir fotoğraf ve onunla ilgili ufak bilgiler paylaşıyordu. Blog 2013’te “yılın blogu” ödülü kazanırken Ali Akdeniz artık “Star Ali” lakabıyla anılır oldu. Spawton 2014’te Ali amcanın fotoğraflarından oluşan bir de kitap hazırladı.

‘HAYATIMIN SÜRPRİZİ’

Ali Akdeniz 2016 yılında memleketi Trabzon’a döndü. Spawton, Ali amcadan sık sık haber almaya devam etti. Son olarak geçen çarşamba günü torunlarından Ali amcanın hayatını kaybettiğini öğrenen Spawton şöyle yazdı: “Tanıdığım en iyi gülüşlerden birine sahip olan bu büyüleyici adamın artık bizimle olmadığına inanmak zor. Hayatımın en keyifli sürprizlerinden biriydi. Seni özleyeceğim Ali.”

Renkli takım elbiseleri ve en az kıyafetleri kadar renkli bir mizacı olan Ali Akdeniz, CNN’den Spiegel’e onlarca uluslararası gazete ve televizyonun ilgisini çekmişti.