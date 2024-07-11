Fenomen soruşturmasında vergi müfettişi de gözaltına alındı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda, güzellik merkezi zinciri olan sosyal medya fenomeni Neslim ve İnanç Güngen’in de arasında olduğu 61 kişi gözaltına alınmıştı.

RANDEVU İSTEMİŞ

Güngen çiftinin uzun süredir teknik ve fiziki takipte olduğu, yapılan takip neticesinde MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişinin, markanın sahibinin İnanç Güngen olmasına rağmen Neslim Güngen ile kendi isteğiyle telefonla konuşarak görüşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri, görüşme talebinden sonra vergi müfettişini Balıkesir’de tatilde olduğu esnada kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

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‘GENÇLİK İPİ’ VURGUNU

Güngen çiftinin, marketlerde satılan ve bir özelliği olmayan yumak iplerle nemlendirici kremlere marka etiketi basarak ‘kolajen ip tedavisi’, ‘gençleştirme ip tedavisi’ adı altında pazarladığı belirlendi. Kendi üretimi olan ve sahte CE belge düzenledikleri medikal cihazlarının alımını da isim hakkı sattıkları şubelerine zorunlu kıldıkları tespit edildi.

45 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyonda aralarında lüks marka spor otomobillerin de bulunduğu toplam 45 otomobil ve yaklaşık 950 medikal makineye el konuldu. Neslim Güngen ile özdeşleşmiş olan ‘NES’ plakalı cip, kozmetik ürünler, sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği tespit edilen epilasyon, popo kaldırma, bölgesel zayıflama, selülit cihazı, buhar makinası, sıkılaştırma cihazı, cilt bakım makinası, yağ parçalama ve medikal cihazlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

Neslim ve İnanç Güngen çifti, önceki gün gözaltına alındı.

NEZARETTE AĞLADI

Neslim Güngen’in önceki gün evinde gözaltına alınırken sarhoş olduğu, emniyete götürüldükten sonra bir süre kendisine gelmesi için beklendiği, daha sonra ifade alma işlemlerine geçildiği ve nezarette ağladığı öğrenildi.