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Fenomen Rahşan Suluhan'ın oğlu kaleden düşüp hayatını kaybetmişti! Acı veda

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#Mersin#Sosyal Medya#Öğrenci
Fenomen Rahşan Suluhanın oğlu kaleden düşüp hayatını kaybetmişti Acı veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 14:10

Mersin'de sosyal medya fenomeni emekli hemşire annenin, kaleden düşerek hayatını kaybeden tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, Çamlıyayla ilçesi Namrun Kalesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan, henüz bilinmeyen bir şekilde kaleden düşerek hayatını kaybetti. Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine ekipler, düşen gencin cansız bedenini alarak Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Fenomen Rahşan Suluhanın oğlu kaleden düşüp hayatını kaybetmişti Acı veda

Burada yapılan otopsi sonrası gencin cenazesi Tarsus Kabristanlığı'na getirildi. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Suluhan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fenomen Rahşan Suluhanın oğlu kaleden düşüp hayatını kaybetmişti Acı veda

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Hayatını kaybeden gencin, annesinin yemek paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olarak bilinen emekli hemşire Rahşan Suluhan olduğu öğrenildi. Anne Suluhan oğlunun vefatı ile ilgili olarak da yaptığı paylaşımda, "Yeşil zeytinim bana veda etti, dualarınızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenomen Rahşan Suluhanın oğlu kaleden düşüp hayatını kaybetmişti Acı veda

Kocası da 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden anne ile oğlundan geriye birlikte çektikleri video kaldı.

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#Mersin#Sosyal Medya#Öğrenci

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