Fenomen Nilay Toprak trafikte saldırıya uğradı! Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı

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Bakırköy İncirli Caddesi’nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

4 saldırgan Nilay Toprak’ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak, saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.