×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Mükremin Gezgin#Uyuşturucu Soruşturması#Sosyal Medya Fenomeni
Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 15:41

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gezgin'in savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Gözden KaçmasınDilek İmamoğlunun kardeşi Ali Kaya gözaltındaDilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltındaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mükremin Gezgin#Uyuşturucu Soruşturması#Sosyal Medya Fenomeni

BAKMADAN GEÇME!