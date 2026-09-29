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Fenomen motorcu Cumhur Kahraman'dan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Motovlogcu Dayı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 09:55

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahraman (46) motosikletiyle TIR'a çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahraman yönetimindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, önünde giden bir taşımacılık firmasına ait plakası henüz tespit edilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

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'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Kahraman, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cumhur Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesini ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanan ardından durmayıp, yoluna devam eden TIR'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenomen motorcu Cumhur Kahramandan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti

MOTOSİKLET CAMİASINI YASA BOĞDU

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Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

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Fenomen motorcu Cumhur Kahramandan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Motovlogcu Dayı

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