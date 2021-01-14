Fenomen kediciğe suç duyurusu

Sosyal medya hesabından Adnan Oktar ile olan fotoğrafını paylaşan Kumaşçı, fotoğrafın altına övücü sözler yazıp “Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum” dedi. Kumaşçı’nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Davanın müşteki avukatı Eser Çömlekçioğlu, müvekkili Özkan Mamati’yi temsilen suç duyurusu yaptı. Çömlekçioğlu, “9’u çocuk 35 kadına yönelik cinsel saldırı, FETÖ’ye yardım gibi çok sayıda suçtan hüküm alan Adnan Oktar’ın şüpheli tarafından övülmesi örgüt faaliyetlerini devam ettirmek kastıyladır” dedi.