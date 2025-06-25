Fenomen hocaların ‘tutturdum’ yarışı

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UZMANLARA göre fenomenlerin paylaştığı videoların çoğu aslında zaten Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredatın öne çıkan başlıklarına dayanıyor. Dolayısıyla, “Bu soru çıkacak” ya da “Bu konudan mutlaka bir şey gelir” gibi ifadeler, teknik olarak yanlış olmasa da öğrenci psikolojisinde gerçek dışı bir beklenti yaratabiliyor. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “YouTube hocaları artık şu soruyu tutturdum muhabbetini bırakın komik duruma düşüyorsunuz” diyen Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, amacın çoğu zaman öğretmek değil, görünürlük kazanmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

AMAÇ ‘TIK’LANMAK

“Müfredat zaten ortada. Soru tahmini öğrencilerde gereksiz ve zararlı beklenti yaratıyor. ‘Şu çıkacak, bu kesin gelir’ gibi ifadelerle duygu sömürüsüne dayalı bir strateji izleniyor. Amaç izlenme sayılarını artırmak. Sınav bittiğinde ise ‘Şu kadar soru tutturdum, önceden söyledim’ diyerek öne çıkmaya çalışıyorlar. Oysa bu tahminlerin tutması şaşırtıcı değil, çünkü sınavlar zaten MEB’in belirlediği müfredattan hazırlanıyor. Yani çıkması muhtemel konular üzerinden yapılan ‘tutturma’ iddiaları yapay bir başarı gösterisi. Gerçekte ‘tutturamamak’ mümkün değil, çünkü konular zaten belli.”

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‘SORU YAKALADIM’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci de fenomen öğretmenlerin sınav tahmini videolarını, “panik satışına dayalı dijital pazarlama dili” olarak tanımladı. “Bu yılın bombası bu!”, “Soru yakaladım!” gibi ifadelerin bilgiye ulaşma heyecanını değil, stres ve bağımlılık duygusunu körüklediğini söyledi.Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise “Çocukların eğitimini tahmin yarışına çeviriyorlar. Bu öğretmenler, takipçi kazanmak ve kanal büyütmek için sıradan bir durumu pazarlıyor” dedi.

İKİ SORUYU YANLIŞ ÇÖZDÜ

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Diğer yandan tahmin videolarıyla ünlü bir hesabın sınavın hemen ardından yaptığı yayında iki soruyu hatalı çözmesi sosyal medyada gündem oldu. Bu ve benzeri paylaşımlar, “Öğretmenler PR telaşına mı kapılıyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

TÜCCARLIK

- Hakan Pişkiner -Matematik Öğretmeni, Soru Yazarı ve YouTuber: ”Her sınavdan sonra klasikleşen bir manzara. Çocuklar optik formu teslim eder etmez bazı yayınevleri ve YouTuber öğretmenler ‘Soruları biz tutturduk’ demeye başlıyor. ‘Tutturduk’ demek ya da sınavda çıkmış olan bir üslü sayı sorusunun karşılığında kitabında yer alan sıradan bir üslü sayı sorusunu koymak geçekten komik oluyor. O soru zaten kazanımlarda olan bir soru.”

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- Levent Kara - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni: “‘Şuraya dikkat et, buradan kesin soru çıkar’ gibi ifadelerle yapılan yönlendirmeler, öğretmenliğin değil, tahmin tüccarlığının göstergesidir. ‘Bu çıkmaz, bu önemsiz’ gibi yaklaşımlar ise bir tür kumardır.”