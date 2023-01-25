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Fenomen Hera’dan acı haber! Kansere yenik düştü

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#Hera#Köpek#Sosyal Medya
Fenomen Hera’dan acı haber Kansere yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Sosyal medyada binlerce insanın sevgilisi olan Hera isimli golden retriever cinsi köpek, 6 aydır mücadele ettiği akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti.

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Halil İbrahim Aşar, 2013 yılında sokaktan sahiplendiği Hera’ya “Hera’nın babası” isimli bir hesap açmış, Hera’yı milyonların sevgilisi haline getirmişti. Tiktok’ta 1.8 milyon, Instagram’da 330 bin takipçisi bulunan Hera’nın sevimli videoları binlerce insanın sevgisini kazandı.

6 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Aşar, 6 ay önce kanser teşhisi konan köpeğini yaşatmak için büyük bir mücadele verirken, doktorların 3 ay ömrü kaldı demesine rağmen Hera’yı yaşatmak için tedavi sürecine girdi. 6 ay boyunca Hera ile birlikte milyonlarca insan videolarla Hera’nın durumunu takip etti. Ancak Hera önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti. Aşar üzücü haberi, “Bu dünyadan bir Hera geçti. Işıklar içinde uyu oğlum. Seni çok özleyeceğim, babayı unutma” sözleriyle paylaştı.

Binlerce insan Hera için başsağlığı mesajı gönderdi. Pek çok ünlü isim Hera’nın ölümünden duydukları üzüntüyü sosyal medyada paylaştı.

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#Hera#Köpek#Sosyal Medya

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