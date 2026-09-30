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'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması: Dilan Polat mahkemeye sevk edildi

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#Dilan Polat#Adliye#İstanbul
Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması: Dilan Polat mahkemeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 13:09

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında, sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağrıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması: Dilan Polat mahkemeye sevk edildi

SOSYAL MEDYA HESABI ENGELLENMİŞTİ

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabı da Haziran 2026'da ayrı bir süreçte erişime engellenmişti. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar vermişti. Kararın gerekçesinde hesabın içerikleri ve paylaşım biçimine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. 

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#Dilan Polat#Adliye#İstanbul

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