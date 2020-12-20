Fenomen devriyede

Görüntülerin yayınlanmasının ardından polis ekipleri 07 MA 9278 plakalı lüks otomobilin sürücüsü İranlı Farahani’ye 1228 TL idari para cezası uygulamıştı. Lüks otomobil 15 gün süreyle trafikten men edilirken Farahani, polislere “İranda sosyal medya fenomeniyim. Bu videoyu da sosyal medyada paylaşmak amaçlı çektim” demişti.

SİREN ÇALARAK GEZDİRİLDİ

Farahani 17 Aralık’ta bir polis aracında siren çalarak Boğaz çevresinde gezdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Farahani’nin 7 Aralık’ta lüks aracının önü kesilerek tehdit edildiğini söyleyip polis merkezine gittiği, olayın da bu ifadenin ardından gerçekleştiği belirtildi. Farahani’ye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten adli işlem başlatıldığı kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü o polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.