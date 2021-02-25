Fenomen ‘Çoban Şevki’ Meclis’te

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydın’ın Meclis’teki basın toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte katılan ‘Çoban Şevki’, İstiklal Marşı’nın 100. yılı ve Mehmet Akif'in 85. vefat yıl dönümünde düzenlenen çocuk şiirleri yarışmasının tanıtımını yaptı. Şevki, Meclis'te olmayı bir hayalin gerçekleşmesi şeklinde tanımladı.