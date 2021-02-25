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Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenomen ‘Çoban Şevki’ Meclis’te

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Fenomen ‘Çoban Şevki’ Meclis’te
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Yöresel konuşması ve paylaşımlarıyla sosyal medyada ‘çoban çocuk’ olarak fenomen haline gelen Şevki Savran (12) dün Meclis’teydi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydın’ın Meclis’teki basın toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte katılan ‘Çoban Şevki’, İstiklal Marşı’nın 100. yılı ve Mehmet Akif'in 85. vefat yıl dönümünde düzenlenen çocuk şiirleri yarışmasının tanıtımını yaptı. Şevki, Meclis'te olmayı bir hayalin gerçekleşmesi şeklinde tanımladı.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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