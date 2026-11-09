Fenomen çift boşanıyor

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Melek Subaşı, 2000’li yılların başında Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programına konuk oldu. Programda eşi Şefik Subaşı’na saldıran, hakaretler yağdıran ve bayılan Subaşı, internet üzerinde tıklanma rekorları kırdı. Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomenlerinden olan Subaşı, programdan sonra hayatının alt üst olduğunu ve eşinin ‘rezil oldum’ diyerek evi terk ettiğini iddia etti.

‘BAŞKASIYLA BİRLİKTEYİM’ DİYEREK DAVA AÇTI

Melek Subaşı’nın bu iddialarının ardından eşi Şefik Subaşı, 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Şefik Subaşı dava dilekçesinde, eşi Melek Subaşı’nın psikolojik sorunlarının bulunduğunu ve uzun yıllardır ayrı yaşadıklarını, tek başına yaşadığından dolayı başka bir kadınla gayri resmi birlikteliklerinin olduğunu ve bu birliktelikten iki çocuğunun bulunduğunu belirtti. Dilekçede, Melek Subaşı ile geçimsizliklerinin basına ve televizyon programlarına konu olduğunu anlatan Şefik Subaşı, şiddetli geçimsizlik ve terk sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

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Davaya cevap veren Melek Subaşı ise evliliklerindeki sıkıntılarının kaynağının eşinin şiddeti, hakaretleri ve ilgisizliği olduğunu öne sürdü. Eşinin evi terk edip başka bir kadınla yaşadığını ve sorumsuz davranışları yüzünden evine haciz geldiğini öne süren Melek Subaşı, haksız ve boşanmada kusurlu olan eşinin davasının reddini istedi.

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MAHKEME, KOCAYI AĞIR KUSURLU BULDU

Mahkeme, evli olduğu halde başka bir kadınla birliktelik yaşayan ve eve dönmesi için eşi Melek Subaşı’na gerekli koşulları sağlamayan Şefik Subaşı’nı boşanmada ağır kusurlu bularak, açtığı boşanma davasını reddetti.

Boşanma davası reddedilen Şefik Subaşı, bu defa İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 17 yıldır ayrı yaşadığı eşi Melek Subaşı’na ‘fiili ayrılık’ (müşterek hayatın yeniden kurulamaması) sebebiyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Şefik Subaşı’nın, Melek Subaşı ile ortak yaşamlarının 2009’dan bu yana fiilen sona erdiği belirtildi. Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Yalnızca kâğıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş bulunan bu evliliğin devamında, taraflar ve toplum açısından korunmaya değer hiçbir hukuki ve sosyal bir yarar kalmamıştır. Ortak hayatın yeniden kurulamaması (fiili ayrılık) nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.”