Fenomen Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

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İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen Boji'nin takip sistemiyle bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edilmişti. Toplu taşıma araçlarıyla günde en az 30 kilometre dolaştığı belirlenen Boji, yaklaşık 2 aydır 2 haftada bir, 2 gün İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji'ye 18 Ağustos'ta takılan mikroçip sayesinde aşıları ve bakımları da kayıt ediliyor. Boji'nin antiparazit aşısı tamamlanırken kuru şampuan ile temizliği de yapılıyor. Kısır olan Boji'nin 4 yaşında 42 kilo olarak tartıldı. İki haftada bir bakımı yapılan Boji'nin kan tahlil sonuçları da temiz. Boji'nin rutin olarak göz ve kulak muayenesi de yapılıyor. Hayvanlara göre insanlarla iletişiminin daha iyi olduğu belirtilen Boji, bakımevinde kaldığı süre içerisinde Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne ait araçlar ile barınak içerisinde tur atıyor. Boji araçtan inmemek için de uzun süre direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji'nin saldırgan olmadığını ve insan canlısı olduğunu belirtti.

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"BOJİ SALDIRGAN BİR KÖPEK DEĞİL"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji'nin bakım sürecine ilişkin bilgi vererek, "Boji bize yaklaşık 2 ay önce geldi. Geldiğinde ilk olarak mikroçip uyguladık. Mikroçip sayesinde biz Boji'yi kimliklendirdik. Çip sayesinde ona uyguladığımız aşıları ve bakımları sisteme kayıt ediyoruz. Boji en son geldiğinde de antiparazit uygulamasını yaptık. Kuru şampuan ile temizliğini de yaptık. Boji kısır bir köpeğimiz, yaklaşık 4 yaşında ve 42 kilo. Aslında dışarıda olmayı seven bir köpek ama bakımı için bize gelmek zorunda. İstanbullulara şunu söyleyebilirim; Boji temiz ve bakımı yapılan bir köpek. Boji ile güven ve rahatla seyahat edebilirler. Boji saldırgan bir köpek değil oldukça sakin, çoğu stres ortamında bile sakin kalabiliyor. İnsan canlısı bir köpek, insanlarla seyahat etmeyi seviyor. Boji toplu taşıma kullanırken tuvaleti geldiğinde bir şekilde çıkıp tuvaletini yapıp tekrar yolculuğuna devam ediyor. 15 günde bir biz onun bakımlarını yapıyoruz. Sonuçlarla karşılaştırıyoruz, elimizdeki kan sonuçlarıyla karşılaştırıyoruz herhangi bir sıkıntı ve anormallik yoksa bakımları yapıldıktan sonra tekrar uygun ortama bırakılıyor. En son yapılan kan tahlili sonuçlarında gayet iyiydi sonuçları. Göz ve kulak muayenesi de yaptık herhangi bir sıkıntı yok. Boji'nin kilosu da gayet iyi" dedi.

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"KENDİ ARAÇLARIMIZA BİNDİRİP BARINAK İÇERİSİNDE GEZDİRİYORUZ"



Keskin, Boji'nin bakımevine geldiği zaman araçla tur attığını söyleyerek, "İnsanın olduğu yerde Boji var, insanın olmadığı yerde Boji yok. Hayvanlarla kurduğu iletişim insanlarla kurduğu iletişimden daha az. İnsanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor ve kalabalığı seviyor. Biz rutin olarak aslında Boji'yi kendi araçlarımıza bindirip barınak içerisinde gezdiriyoruz. Bundan çok zevk alıyor, kendisi biniyor inmeyi de istemiyor. Bizimle beraber barınak içerisinde dolaşıyor, onu mutlu etmeye çalışıyoruz. En son 9 Ekim'de geldi bugün 2. günü yarın tekrar dışarıya bırakacağız. Biz İstanbullular aslında kedi köpek ile yaşamaya alışmış bir toplumuz. Her yerde kedi köpek görüyoruz Boji ünlenmiş olabilir ama diğer kedi ve köpekler de Boji kadar olmasa da onlar da insan canlısı. Biz onlara nasıl davranırsak onlar da bize o şekilde davranıyorlar" diye konuştu.

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